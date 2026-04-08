АХВ одби пратка од над 10 тони јагнешка кожа од Албанија, која требало само да транзитира низ Македонија
Во рамки на засилените контроли на граничните премини, официјалните ветеринари на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот премин Ќафасан, навремено реагираа и одбија пратка од над 10 тони јагнешка кожа по потекло од Република Албанија, која требала да транзитира низ нашава држава.
Пратката е вратена согласно донесените превентивни мерки за заштита од ширење на болеста Чума кај мали преживари која е присутна во соседна Албанија.
Со оваа одлука Агенцијата за храна и ветеринарство уште еднаш покажа високо ниво на професионалност и подготвеност за навремена превенција од потенцијални здравствени ризици.
Агенцијата за храна и ветеринарство уште еднаш ја потврди својата клучна улога како чувар на јавното здравје, безбедноста на храната и заштитата на домашното производство.