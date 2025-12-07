Акција за расчистување на канали и диви депонии во Дебрца

Екипите на Општина Дебрца денес беа на терен со цел расчистување на каналите низ повеќе населени места и отстранување на дивите депонии. Активностите се спроведуваат викендов, со цел да се подобри хидротехничката инфраструктура и да се намали ризикот од поплави.

Со години наназад бујната вегетација го попречува протокот на водата, што претставува потенцијална опасност за жителите. Работните тимови интензивно сечат, расчистуваат и отстрануваат диворастечка вегетација, со намера да се воспостави нормален проток и да се обезбеди подобра заштита од природни непогоди.

Паралелно со овие активности, се работи и на отстранување на дивите депонии кои се присутни на повеќе локации. Тие создаваат негативна слика за општината и директно влијаат врз животната средина и здравјето на граѓаните.

„Овие проблеми нема да се решат преку ноќ, но веќе ги правиме првите сериозни чекори. Уверен сум дека она што денес го гледаме како лоша глетка многу брзо ќе стане минато,“ – изјави градоначалникот Златко Сиљаноски, кој ги повика граѓаните на одговорно однесување и поддршка на иницијативите за почиста и зелена Дебрца.

Општината најавува континуирано одржување и планско справување со овие проблеми, со цел Дебрца да стане уредно, чисто и безбедно место за живеење.