Ален Рустемовски го освои „Златниот гонг“

Најдобар македонски боксер е Адријан Рустемовски, додека Даврон Бозоров е најдобар странски боксер, најдобар техничар е Џозеф Тарнер од Англија, Рио Гордон од Англија и Наум Стојаноски се најборбен пар. Михал Мунетан од Моладавија е најдобар тренер, Роберт Винеман најдобар судија.

Димевски доби благодарница од претседателот на Боксерската федерација, Кристијан Андреевски, за залагање и афирмација на боксот.