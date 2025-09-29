Алма Шемо – добитничка на наградата за најдобар студент на Катедрата за македонски јазик

Фондацијата „Доктор Лефтер Манче“ за првпат оваа година, на ден 28.9.2025 г., по повод неговиот 90. роденден и основањето на Фондацијата, го додели престижното признание и парична награда за најдобар студент на Катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Алма Шемо од Охрид и Стефан Спасовски од Скопје.

Ова високо признание е потврда за нивната извонредна посветеност, научна истрајност и љубов кон македонскиот јазик и книжевноста. Алма Шемо и Стефан Спасовски се издвојуваат како студенти со континуирани академски успеси, активна ангажираност и придонес кон афирмацијата на македонистиката.

Со доделувањето на оваа награда, Фондацијата „Доктор Лефтер Манче“ ја истакнува својата мисија да ги поддржува младите филолози, охрабрувајќи ги да го негуваат и чуваат македонскиот јазик како темелна духовна и културна вредност.