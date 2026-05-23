Америка ја отвори најголемата дигитална архива за НЛО

Официјалната веб-страница на Министерството за војна на САД, WAR.GOV/UFO, е местото каде јавноста може да ги види сите де-класифицирани материјали за НЛО, познати како UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Страницата е дел од програмата PURSUE, иницирана по директива на претседателот Доналд Трамп, и претставува најголемата иницијатива за транспарентност во оваа област.

Во оригиналните објави се користи терминот Department of War (Министерство за војна), кој е историски назив на институцијата. Денес таа е позната како Department of Defense (Министерство за одбрана), но за потребите на програмата PURSUE е задржано старото име како симболичен потег за отворање на архивите.

Министерството за војна на 8 мај ја објави првата серија досиеја, позната како Release 01, во која беа вклучени над 200 материјали со снимки и извештаи за необјаснети феномени. На 22 мај 2026 следеше втората објава, Release 02, со 222 нови досиеја, 51 видеоснимка и историски извештаи од 1948 до 1950 година, кои опишуваат зелени сфери, дискови и огнени топки кај базата Sandia во Њу Мексико. Други документи се од понов период, од 2018 до 2023 година, и прикажуваат објекти над Персискиот Залив, феномени што влегуваат и излегуваат од вода, како и соборени непознати објекти над езерото Хјурон. Во прилог е и сведоштво од 2025 година, во кое разузнавачки офицер опишува две големи светлечки сфери што исчезнале при лет со хеликоптер.

Секретарот за војна Пит Хегсет изјави дека овие досиеја долго време поттикнувале шпекулации и дека е време американскиот народ да ги види сам. Портпаролот на Пентагон Шон Парнел додаде дека страницата WAR.GOV/UFO има над една милијарда посети ширум светот од нејзиното лансирање.

Иако документите не даваат докази за вонземски живот, нивната објава претставува историски чекор кон транспарентност и доверба во институциите, отворајќи можност за јавна и научна анализа на феномени кои долго време остануваа мистерија.