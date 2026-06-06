Антички театар подготвен за летната концертна сезона

Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, во соработка со Министерство за култура и со несебична поддршка од поединци сограѓани, ги завршија подготовките за претстојната летна концертна сезона на Античкиот театар.

Во рамки на годишната програма беа реализирани повеќе активности:

Чистење и одржување на вегетацијата во и околу просторот.

Поставување и проверка на илуминацијата за вечерни настани.

Санација на сцената за безбедно и квалитетно изведување на програмата.

Овие активности овозможуваат летната сцена да биде целосно подготвена за прием на бројните концерти и културни настани што ќе се одржуваат во текот на сезоната.