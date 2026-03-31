Април – Тревен

Името „април“ потекнува од латинскиот „Aprilis“, кое се поврзува со зборот „aperire“ – отворање, бидејќи во овој месец природата се отвора и се раззеленува. Кај нашиот народ, април е познат како „Тревен“ – име што ја носи симболиката на зеленилото, тревата и новиот живот што никнува од земјата.

„Тревен“ е месец кога полјаните се облекуваат во зелено, кога тревата расте брзо и започнува вистинската пролет. Се верувало дека ако април е богат со трева и зеленило, годината ќе биде плодна и ќе донесе изобилство за добитокот и луѓето.

Април е време на надеж и обновување – кога земјата повторно станува жива, а човекот чувствува свежина и сила. Тој е симбол на нов почеток, на радост и на природниот циклус што секоја година нè потсетува на вечната врска меѓу човекот и земјата.