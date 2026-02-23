Артан Груби уапсен на ГП Блаце

Денес (23.02.2026) во 06:10 часот, на Граничниот премин Блаце, на влез во државата, од слобода е лишен Артан Груби (48). Тој беше баран со меѓународна потерница за истрага за сторено кривично дело по чл.354 ст.5 в.в. ст.3 в.в. ст.1 в.в. со чл.22 од Кривичниот законик.

Груби беше во бегство од 15 декември 2024 година, кога ја напушти државата преку ГП Блаце на приватна посета во Косово и стана недостапен за институциите. Веќе на 18 декември истата година Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница по него, а Обвинителството потврди дека постапката против него продолжува и покрај тоа што е во бегство.

Со денешното лишување од слобода на истиот граничен премин – Блаце, по повеќе од една година бегство, институциите ја реализираа меѓународната потерница и го вратија Груби во државата за понатамошна постапка.

WebOhrid / 23.02.2026 / МВР