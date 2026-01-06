Бадникова литија го најави Христовото раѓање во Охрид

Традиционалната Бадникова литија која го најавува Христовото раѓање се одржа и денеска во Охрид и покрај дождливото време.

‎Со своите коледарски песни, најмладите ја најавија радоста на големиот христијански празник и ја пренесоа празничната атмосфера низ охридските улици и Центарот за култура. И покрај дождливото време, литијата помина во духот на заедништво и верата.

‎По традиција, коледарите со коледарски подароци ги даруваа градоначалникот Кирил Пецаков, советниците во Советот на Општина Охрид и пратениците од Македонското Собрание.

‎Настанот уште еднаш ја потврди духовноста на Охрид и неговата длабока поврзаност со христијанските вредности и народните обичаи.