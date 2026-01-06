06/01/2026
Охрид

Бадникова литија го најави Христовото раѓање во Охрид

Традиционалната Бадникова литија која го најавува Христовото раѓање се одржа и денеска во Охрид и покрај дождливото време.

‎Со своите коледарски песни, најмладите ја најавија радоста на големиот христијански празник и ја пренесоа празничната атмосфера низ охридските улици и Центарот за култура. И покрај дождливото време, литијата помина во духот на заедништво и верата.

‎По традиција, коледарите со коледарски подароци ги даруваа градоначалникот Кирил Пецаков, советниците во Советот на Општина Охрид и пратениците од Македонското Собрание.

‎Настанот уште еднаш ја потврди духовноста на Охрид и неговата длабока поврзаност со христијанските вредности и народните обичаи.

Поврзани записи (архива)

ВМРО-ДПМНЕ: Вработените во ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ сѐ уште не ги добиле своите плати

Градоначалникот Стојаноски учесник на осмиот собир на европските корисници на „CAF“ моделот

Бројни волонтери, активисти, поддржувачи, пријатели на Црвен крст Охрид имаа свој ден за забава, дружење, едукација