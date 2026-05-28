29/05/2026
Македонија

Блажената девица Муза

Блажената девица Муза

За нејзе раскажува Свети Григориј Двоеслов дека имала само девет години кога на двапати ѝ се јавила Пресвета Богородица, опкружена со пресјајни девици.

Кога Муза изразила желба и таа да биде во онаа пресјајна придружба на Небесната Царица, Богородица ѝ рекла дека по еден месец ќе дојде по неа и ќе ја земе. И ѝ заповедала како треба да живее во тие триесет дена.

Дваесет и петтиот ден Муза паднала на постела, а триесеттиот ден повторно ѝ се јавила Светата Пречиста и ја повикувала со тивок глас, на што Муза одговарала: „Еве ме, доаѓам, Госпоѓо!“ И издивнала. Од овој преминала во вечниот живот во 5 век.

Поврзани записи (архива)

Конкурс за доделување 22 стипендии на државните универзитети во Кина за академската 2018/2019 година

Премиерот Заев од годишната регионална конференција: Поттикнуваме партнерство помеѓу Вишеградската група и Западен Балкан

422 санкции за неносење маска (Видео)