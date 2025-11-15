Богослужба и Литургија за празникот Светиот великомаченик Георгиј – Ѓурѓиц во манастирот во Рајчица

По повод празнувањето на светиот великомаченик Георгиј Победоносец во спомен на возобновувањето на неговиот храм во Лида Палестинска – Ѓурѓиц, во неговиот славен манастир во Рајчица, во недела, на 16 ноември, во 07:30 часот ќе започне празнична Утрена богослужба. Исто така, во 09:00 часот ќе има Божествена архиерејска Литургија.

Со богослужбата и Литургијата ќе чиноначалствува Неговото преосвештенство епископот Антаниски г. Партениј.