30/08/2025
Спорт

Бојан Миовски потпиша за Глазгов Ренџерс

Македонскиот репрезентативец Бојан Миовски е нов член на шкотскиот гигант Глазгов Ренџерс, со кој потпиша договор до јуни 2029 година. Напаѓачот ќе го носи дресот со број 9 и ќе биде дел од тимот кој се бори за титула во Премиершип и настапи во европските натпреварувања.

Миовски во својата кариера досега настапуваше за: Брегалница (2017), Работнички (2017–2018), Македонија Ѓ.П. (2018–2019), Ренова (2019–2020), МТК Будимпешта (2020–2022), Абердин (2022–2024), и Џирона (2024–2025).

Миовски доаѓа како засилување токму пред дербито со Селтик; недела 31 август во 13:00 часот, кога ќе може да добие шанса да дебитира за неговиот нов клуб.

