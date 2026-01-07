Божиќна честитка од градоначалникот Кирил Пецаков

По повод големиот христијански празник раѓањето Христово- Божиќ, градоначалникот Кирил Пецаков упати честитка до граѓаните од православна вероисповед.

‎ – Со искрени желби за мир, здравје и благосостојба Ви го честитам најголемиот христијански празник-раѓањето Христово – Божиќ.

‎Денеска ја славиме надежта, љубовта и човечката блискост. Овој ден не повикува да се свртиме еден кон друг со разбирање и човечност. Божиќ е време кога духовната светлина ја надминува секоја поделба и не охрабрува да гледаме кон иднината со надеж и одговорност.

‎Нека радоста од Христовото раѓање ги исполни вашите домови со топлина, а срцата со вера и спокој. Нека Божиќ биде поттик за заедништво, за добри дела и за подобро утре за сите нас и за нашиот Охрид.

‎Христос се роди! Навистина се роди!

‎Нека е за многу години!, стои во честитката на градоначалникот Пецаков.