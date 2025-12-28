Цената на струјата расте – енергетскиот систем секогаш профитира

Граѓаните повторно се соочуваат со повисоки сметки за струја и се прашуваат каде одат нивните пари. Зад енергетскиот синџир стојат државни и приватни компании со илјадници вработени, високи плати и сигурен профит.

ЕСМ управува со термоцентрали и хидроцентрали. Освен што произведува струја, ЕСМ е и една од најголемите државни компании со илјадници вработени. Често се споменува превработеност, а платите – особено во администрацијата се невообичаено високи во споредба со просекот во државата.

ЕВН ја купува струјата од ЕСМ и ја продава на домаќинствата. Иако е приватна компанија, нејзиниот профит е загарантиран. Административниот кадар има плати значително над просекот, што дополнително ја зголемува перцепцијата за „елитен сектор“.

МЕПСО го пренесува електрицитетот низ државата. И оваа компанија е државна и има значителен број вработени. Критиките се насочени кон тоа дека дел од кадарот е административен, а платите таму се далеку над просечните во јавниот сектор.

РКЕ одлучува колку ќе чини струјата. Без одлука на РКЕ, ниту една компанија не може да ја промени цената за граѓаните.

Државата како сопственик на ЕСМ и МЕПСО, има директен бенефит од секое поскапување – профитот на овие компании значи повеќе приходи за буџетот. Во државните компании често се споменува дека има повеќе административен отколку технички кадар. Тоа значи повисоки трошоци за плати, кои индиректно се префрлаат во цената на струјата.

Граѓаните немаат избор – мора да ја платат сметката што ја одредува РКЕ, и со тоа индиректно се финансираат и високите плати во енергетскиот сектор.

Парадоксот е тоа што без оглед колку полесно и повеќе струја се произведува – цената расте и ќе расте сè повеќе. Системот е поставен така што сите компании, државни и приватни, имаат сигурен профит и високи плати. Државата молчи, бидејќи и таа има бенефит. Единствениот што нема избор е граѓанинот – кој ја плаќа сметката, превработеноста и администрацијата со невообичаено високи примања.