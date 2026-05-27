27/05/2026
Охрид

Честитка од градоначалникот Пецаков по повод Курбан Бајрам

Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, по повод големиот муслимански празник Курбан Бајрам, упати честитка до сограѓаните со исламска вероисповед.

„Во мое лично име и во име на локалната самоуправа, Ви го честитам големиот празник Курбан Бајрам, со искрени желби за мир, здравје, благосостојба и спокој во секој дом.

Курбан Бајрам е празник што ни ги покажува вистинските вредности во животот, а тоа се човекољубието, хуманоста и меѓусебната почит. Во овие празнични мигови да се потсетиме дека соживотот не е само збор, туку секојдневна грижа еден за друг, со разбирање и надеж за подобра иднина.

Да продолжиме заедно да го чуваме духот на заедништвото, кој со векови е препознатлив белег и на нашиот Охрид и на Македонија.

Нека е за многу години!“, стои во честитката на Кирил Пецаков.

