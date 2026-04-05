Честитка од градоначалникот Пецаков за Католички Велигден

Градоначалникот Кирил Пецаков по повод големиот христијански празник Воскресение Христово – Велигден, упати честитка до сите христијански верници кои го прославуваат празникот според Грегоријанскиот календар.

– Велигден е еден од најважните денови, симбол на надежта, ден кога ја славиме победата на животот над смртта и победата на доброто над злото. Ова е празникот на верата во Бога и како што нашиот Спасител покажа дека мирот и светлината може да ги победи страданието и темнината, така секој од нас може и мора да се бори за правдата, добродетелството и љубовта. Овој светол ден нека биде вечна стремеж кон поттикот за саможртва во секојдневието, длабоко уверени во потребата за човекољубие и почитување на христијанските вредности. Во ова време, во кое се соочуваме со бројни искушенија, потребна е сплотеност, меѓусебно почитување и уважување, за да можеме духовно исполнети да се справиме со нив.

Драги верници, празникот минете го во голема радост кон животот и љубовта, самопочитувањето и почитувањето на другите.

За многу години! – стои во честитката на градоначалникот Пецаков за Католички Велигден.