Четврта по ред меѓународна еко-акција за чистење на Охридското Езеро: НОВ ЖИВОТ ЗА ЕЗЕРОТО

На 31 мај 2026 година (недела) ќе се одржи голема меѓународна еколошка акција за чистење со цел зачувување на природните вредности на Охридското Езеро и подигнување на јавната свест за важноста од грижата и заштитата на животната средина.

Во оваа значајна иницијатива ќе учествуваат нуркачки клубови и учесници од Македонија, како и гости од Србија и Хрватска, заедно со волонтери, граѓани, еколошки активисти и љубители на природата кои преку конкретна акција ќе дадат свој придонес кон зачувување на едно од најголемите природни богатства во регионот.

📍 Локација: Калишта – плажа кај хотел Бисер

📅 Датум: 31 мај 2026 година

🕙 Почеток: 10:00 часот

Организатори на настанот се Нуркачкиот клуб за подводни активности „Езерски Пулс“ и Нуркачкиот клуб „Скаут“ – Струга, кои и оваа година продолжуваат со својата мисија за заштита на природата и подигнување на еколошката свест.

Оваа година се одржува четвртата по ред еко-акција, која со текот на времето прерасна во препознатлива меѓународна иницијатива што обединува луѓе со иста цел – чиста природа, чисто езеро и поголема грижа за животната средина.

Преку заедничка работа и личен пример, учесниците ќе испратат силна порака дека заштитата на природата не е само обврска на институциите, туку заедничка одговорност на сите нас.

Сите заинтересирани граѓани, нуркачи, спортски клубови, млади, волонтери и сите луѓе со добра волја можат да се придружат и да станат дел од оваа позитивна приказна.

Заедно создаваме почисто Охридско Езеро – затоа што природата што ја наследуваме денес, ја оставаме на генерациите утре.