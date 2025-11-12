13/11/2025
Четвртоодделенците од ООУ „Христо Узунов“ во посета на Општина Охрид

Во рамки на предвидениот план и програма за работа, денеска четвртоодделенците од ООУ „Христо Узунов“ беа во посета на Општина Охрид.

Младите гости и одделенските наставници ги прими градоначалникот Кирил Пецаков во придружба на секретарот, Александар Китески. Тие ги инмформираа учениците за начинот на функционирање и надлежностите на локалната власт, за работата на општинската администрација и Советот на општината.

Во пријатна атмосвера  градоначалникот Пецаков ги сослуша и одговараше на сите прашања што  му ги поставуваа децата.

Денешната посета на учениците е во рамки на наставната програма за четврто одделение по предметот Историја и општество. 

