Циклон носи врнежи и засилен ветер од вторник

Под влијание на циклонска активност, од вторник до крајот на работната седмица времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во вторник врнежите ќе бидат побилни во западните делови.

Во среда наместа врнежите ќе бидат пообилни (над 20 l/m²). Ќе дува умерен до засилен ветер претпладне од северозападен, а попладне од североисточен правец. Во четврток врнежите ќе бидат пообилни во југоисточните делови (над 15 l/m²), а во петок ќе бидат со послаб интензитет.