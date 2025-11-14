Чистење на крајпатна вегетација во Дебрца
Денес започна со чистење на крајпатна вегетација на патниот правец село Белчишта-село Ново Село и во следните денови ќе се спроведува акција за чистење на крајпатната вегетација на повеќе локални делници.
Акцијата опфаќа:
- кастрење и косење на обрасната вегетација,
- отстранување на ниски и високи гранки кои ја намалуваат видливоста,
- уредување на приодите покрај патиштата.
Целта е да се зголеми безбедноста на сообраќајот и да се подобри уреденоста на јавните површини.
Ги замолуваме жителите за разбирање и внимателно движење покрај местата каде што ќе се изведуваат активности.