Чистење на крајпатна вегетација во Дебрца

Денес започна со чистење на крајпатна вегетација на патниот правец село Белчишта-село Ново Село и во следните денови ќе се спроведува акција за чистење на крајпатната вегетација на повеќе локални делници.

Акцијата опфаќа:

кастрење и косење на обрасната вегетација,

отстранување на ниски и високи гранки кои ја намалуваат видливоста,

уредување на приодите покрај патиштата.

Целта е да се зголеми безбедноста на сообраќајот и да се подобри уреденоста на јавните површини.

Ги замолуваме жителите за разбирање и внимателно движење покрај местата каде што ќе се изведуваат активности.