14/11/2025
Дебрца

Чистење на крајпатна вегетација во Дебрца

Денес започна со чистење на крајпатна вегетација на патниот правец село Белчишта-село Ново Село и во следните денови ќе се спроведува акција за чистење на крајпатната вегетација на повеќе локални делници.

Акцијата опфаќа:

  • кастрење и косење на обрасната вегетација,
  • отстранување на ниски и високи гранки кои ја намалуваат видливоста,
  • уредување на приодите покрај патиштата.

Целта е да се зголеми безбедноста на сообраќајот и да се подобри уреденоста на јавните површини.

Ги замолуваме жителите за разбирање и внимателно движење покрај местата каде што ќе се изведуваат активности.

Поврзани записи (архива)

Општинската организација на СДСМ Дебрца со нов Извршен одбор

Центар за јавно здравје Охрид: Состојба со COVID-19 (од 11 до 17 јули)

Литургија во Ботун и промоција на книгата за ботунскиот храм