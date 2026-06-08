Црвен крст Охрид од 10 до 13 јуни ќе го организира единаесеттото издание на Аматерскиот младински театарски фестивал „Вдиши театар 2026“.

Свеченото отворање е закажано за среда, 10 јуни, во предворјето на црквата „Св. Софија“ со почеток во 20:30 часот. Публиката ќе има можност да ја проследи претставата „Маски“ во изведба на театарската група на Црвен крст Охрид.

Фестивалската програма ќе трае до 13 јуни, а влезот за сите претстави е бесплатен. Настанот ќе се реализира со учество на младински групи од организациите на Црвен крст од Суботица, Ужице и Крагуевац (Србија), како и Црвен крст Бар (Црна Гора).