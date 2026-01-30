30/01/2026
Црвен крст Охрид организира обука за негувател/ка за помош и нега на стари лица

Црвен крст Охрид е овластена организација за спроведување на обуки за Негувател/ка за помош и нега на стари лица во Охрид и Дебрца, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрасните и Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.

Со цел унапредување и развивање на услугите за долготрајна нега на стари лица преку ангажирање на стручен и професионален кадар, Црвен крст Охрид организира обука за негувател/ка за помош и нега на стари лица. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, ќе се реализира во простории на Црвен крст Охрид и во соодветни установи прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала. Обуката ќе ја изведува стручен наставен кадар-едукатори (доктор по медицина, медицинска сестра и социјален работник), пет дена во неделата, во термин кој ќе биде дополнително договорен со учесниците.

По успешно завршената обука кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за Негувател/ка за помош и нега на стари лица.

Сите заинтересирани полнолетни кандидати ќе можат да добијат повеќе информации и го искажат својот интерес за обуката со јавување на еден од телефоните 046 261909 и 070 315309, на е-маил: ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид.

Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на Негувател/ка за помош и нега на стари лица ќе биде отворен од 02.02.2026 до 16.02.2026 г.

Ги очекуваме сите оние кои имаат желба, мотив и потреба да стекнат вештини и знаења за помош и нега на стари лица и се стекнат со високообразовен меѓународно признат сертификат за негувател/ка. Со тоа стануваат дел и од тимот на негуватели во Центарот за нега при Црвен крст Охрид и добиваат можност за вработување.

