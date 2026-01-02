02/01/2026
Македонија

ЦУК предупредува за појава на врнежи од ледени зрна на одделни патни правци

Центарот за управување со кризи ја известува јавноста дека денес, во попладневните часови, на одделни патни правци е евидентирана појава на врнежи од ледени зрна, кои предизвикуваат брзо и ненадејно заледување на коловозите, особено во повисоките и планинските предели.

Се апелира до сите учесници во сообраќајот да покажат зголемена внимателност, да ја прилагодат брзината според условите на патот, да одржуваат поголемо безбедно растојание и задолжително да користат соодветна зимска опрема.

