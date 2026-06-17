17/06/2026
Охрид

Да се отстранат пловните објекти кај Сараиште и Пештани

Сопствениците на пловни објекти  – кајчиња треба истите во најкраток временски период  да ги отстранат од  крајбрежниот појас кај локалитетот „Сараиште“ и во рибарската населба Пештани. Во спротивно Локалната власт и општинските јавни претпријатија ќе започнат акција за отстранување на истите, на товар на сопствениците.

Пловните објекти треба да се отстранат поради тековно одржување и чистење на крајбрежјето во овој дел од градот пред официјалниот почетокот на летната туристичка сезона.

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