Дали камерите од „Безбеден град“ ќе ги разликуваат OH и DH – или демирхисарска табличка може да биде прочитана како охридска, а охридска како демирхисарска?

Од утре, 1-ви февруари 2026, започнува автоматското казнување преку сообраќајните камери од проектот „Безбеден град“. Системот за препознавање регистарски таблички има висока точност и може да ги разликува ознаките ‘OH’ (Охрид) и ‘DH’ (Демир Хисар). Но, како и секој автоматизиран систем, иако ретко, грешка сепак може да се случи – особено кога табличките се валкани, оштетени, снимени под лош агол, при силна светлина или сенка, или кога возилото се движи пребрзо.

Граѓаните сепак можат да бидат спокојни: секоја снимка се чува и секоја казна може да се оспори. „Безбеден град“ воведува автоматско казнување, но правната заштита останува иста како кај секоја прекршочна постапка – гаранција дека технологијата нема да биде над правдата.

Дали камерите навистина ќе ги разликуваат OH и DH – останува да видиме од утре.“