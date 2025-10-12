Дали ќе плаќаме данок за интернет нарачките?

Владата на Северна Македонија предложи измени на Законот за данок на додадена вредност (ДДВ), со кои се укинува досегашното ослободување од данок за пратки од странство до 22 евра. Ако измените бидат усвоени, секоја комерцијална пратка – без оглед на вредноста – ќе се оданочува со 18% ДДВ.

Ова значи дека граѓаните кои досега купуваа евтини производи преку платформи како Тему, Шејн и Алиекспрес, ќе мора да платат дополнителен данок, дури и за најосновните артикли. Мерката е сè уште во фаза на предлог и не е официјално усвоена, но веќе предизвикува реакции во јавноста.

Според податоци од Царинската управа, само во јуни годинава биле увезени над 250 тони стока од Тему, од кои 95 тони биле под прагот од 22 евра и не биле оданочени.

Мерката се оправдува како потреба за „усогласување со европските регулативи“ и „заштита на домашната економија“. За многумина, ова е удар врз домашниот буџет, особено во време на инфлација и зголемени трошоци за живот.

„Ние не купуваме луксуз, туку основни работи по пристапни цени. Сега и тие ќе станат поскапи,“ велат купувачи кои редовно нарачуваат преку интернет.

Европски регулативи – но без членство?

Официјалните лица велат дека Македонија мора да ги следи европските стандарди, но останува отворено прашањето: Дали земја што не е членка на Европската Унија треба да ги применува нејзините регулативи? И уште поважно – дали Македонија некогаш ќе стане членка?

За граѓаните, одговорот не е само политички – туку и личен. Секој денар што го плаќаат дополнително е потсетник дека европските правила веќе важат, но европските права сè уште не.