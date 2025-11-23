Данокот како детокс: Хемикалиите исчезнаа!?

Долго време јавноста беше преплавена со предупредувања: производите од Тему, Шејн и Алиекспрес се опасни, сомнителни, неквалитетни, токсични, полни со хемикалии, евтини и ризични. Се создаваше впечаток дека секоја маица, кабел или играчка што ќе стигне во пратка е закана за здравјето на граѓаните.

Но, граѓаните упорно купуваа. Зошто? Затоа што истите тие „опасни“ производи им ги задоволуваа секојдневните потреби – со квалитет и цени што можат да си ги дозволат.

Сега, со новите правила за оданочување, истите тие пратки магично станаа „квалитетни“. Истата маица, истата играчка, истата козметика, само со нова цена и нова етикета.

Данокот не ја менува хемијата на материјалот, туку ја прекројува перцепцијата. А граѓаните, како и секогаш, ја плаќаат сметката за таа ‘перцепција’.

Останете без гајле – во цената веќе е вклучена магијата на данокот. Ако е оданочено, значи е здраво и квалитетно, нели?