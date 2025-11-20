Данска – Македонија во полуфиналето од плeј-офот за пласман на СП 2026

Македонската репрезентација во полуфиналето на мундијалскиот бараж за противник ја доби селекцијата на Данска.

Нашата најдобра репрезентација доколку ја победи Данска, во последната пречка ќе игра против подобриот од пресметката меѓу Чешка и Република Ирска. Македонија ќе гостува, дури и доколку обезбеди пласман во финалето на плеј-офот.

Италија – Северна Ирска

Велс – Босна и Херцеговина

Домаќин на финале: победникот од мечот Велс – Босна и Херцеговина

Украина – Шведска

Полска – Албанија

Домаќин на финале: победникот од мечот Украина – Шведска

Турција – Романија

Словачка – Косово

Домаќин на финале: победникот од мечот Словачка – Косово

Данска – Македонија

Чешка – Република Ирска

Домаќин на финале: победникот од мечот Чешка – Ирска

Полуфиналните натпревари ќе се играат на 26 март, додека финалињата се на програмата на 31 март 2026.

ФФМ / 20.11.2025