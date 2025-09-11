Децата кои ја следат Бреинобреин програмата го прославија 15-от роденден на Центарот БОБ-Црвен крст Охрид

Црвен крст Охрид започна со реализација на настани за одбележувањето на уште еден јубилеј 15 години од работа на БРЕИНОБРЕИН-ЦРВЕН КРСТ ОХРИД Центарот за развивање на животни вештини, во која се имплементира Интернационалната Бреинобреин програма.

Во прекрасен амбиент на охридското крајбрежје, со едукативни игри, многу забава и дружење, бројни креативни содржини подготвени од аниматорот Анета-кловнета, децата кои ја следат Бреинобреин програмата во Центарот за развивање животни вештини БОБ-Црвен крст Охрид со голема возбуда и радост, го прославија 15 годишниот роденден на центарот БОБ-Црвен крст Охрид.

Колоритот на овој настан го збогатија и родителите кои се најголемата поддршка на децата и признание за нашиот центар, а секако и тренерите на БОБ програмата кои со својата висока професионалност и искрена посветеност придонесуваат за успехот на децата и профилирање на БОБ-Црвен крст Охрид центарот како еден од најдобрите во светски рамки.

„Изразуваме голема благодарност до сите оние кои ни ја укажале довербата и овозможиле, во овие 15 години работа на Центарот за развивање животни вештини БОБ-Црвен крст Охрид, преку 100 деца да ги завршат сите десет нивоа од оваа програма и кои како лидери во својата средина трасираат нови патишта за развивање на едно похумано и поефикасно општествено живеење и делување.

Благодарност и до нашите поддржувачи кои ја помогнаа реализацијата на овој настан аниматорот Анета-кловнета, плажа La Fiesta и Астрадизајн.

Следува уште еден настан за одбележување на јубилејот 15 години од работата на БОБ-Црвен крст Охрид-Центарот за развивање животни вештини, на 18 септември, на кој „главните улоги“ ќе ги имаат учениците кои ги завршиле сите 10 нивоа од Бреинобреин програмата во нашиот центар.“ – истакнуваат од БОБ-Црвен крст Охрид.