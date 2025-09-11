11/09/2025
Охрид

Децата кои ја следат Бреинобреин програмата го прославија 15-от роденден на Центарот БОБ-Црвен крст Охрид

Црвен крст Охрид започна со реализација на настани за одбележувањето на уште еден јубилеј 15 години од работа на БРЕИНОБРЕИН-ЦРВЕН КРСТ ОХРИД Центарот за развивање на животни вештини, во која се имплементира Интернационалната Бреинобреин програма.

Во прекрасен амбиент на охридското крајбрежје, со едукативни игри, многу забава и дружење, бројни креативни содржини подготвени од аниматорот Анета-кловнета, децата кои ја следат Бреинобреин програмата во Центарот за развивање животни вештини БОБ-Црвен крст Охрид со голема возбуда и радост, го прославија 15 годишниот роденден на центарот БОБ-Црвен крст Охрид.

Колоритот на овој настан го збогатија и родителите кои се најголемата поддршка на децата и признание за нашиот центар, а секако и тренерите на БОБ програмата кои со својата висока професионалност и искрена посветеност придонесуваат за успехот на децата и профилирање на БОБ-Црвен крст Охрид центарот како еден од најдобрите во светски рамки.

„Изразуваме голема благодарност до сите оние кои ни ја укажале довербата и овозможиле, во овие 15 години работа на Центарот за развивање животни вештини БОБ-Црвен крст Охрид, преку 100 деца да ги завршат сите десет нивоа од оваа програма и кои како лидери во својата средина трасираат нови патишта за развивање на едно похумано и поефикасно општествено живеење и делување.

Благодарност и до нашите поддржувачи кои ја помогнаа реализацијата на овој настан аниматорот Анета-кловнета, плажа La Fiesta и Астрадизајн.

Следува уште еден настан за одбележување на јубилејот 15 години од работата на БОБ-Црвен крст Охрид-Центарот за развивање животни вештини, на 18 септември, на кој „главните улоги“ ќе ги имаат учениците кои ги завршиле сите 10 нивоа од Бреинобреин програмата во нашиот центар.“ – истакнуваат од БОБ-Црвен крст Охрид.

Поврзани записи (архива)

Честитка од градоначалникот Георгиески за Денот на македонската револуционерна борба

Света архиерејска литургија по повод празникот „Благовештение на Пресвета Богородица“

Богат музички викенд на Охридско лето