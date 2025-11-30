Декември – Снежник

Името ‘декември‘ потекнува од латинскиот ‘decem‘, што значи ‘десет‘, бидејќи во стариот римски календар бил десетти месец. Но, во народната традиција, декември е познат како ‘Снежник‘ – месец кога студот ја стега земјата, а снегот ја обвива со бела прекривка.

Се верува дека ако декември е снежен и светол, годината што доаѓа ќе биде плодна и радосна, бидејќи снегот не е само студ, туку и благослов кој ја чува земјата, ја навлажнува и ја подготвува за пролетниот живот.

Во старите времиња, декември бил време на собирање околу огништата, на празнични обичаи и верувања. Селаните го сметале за месец на тишина и подготовка, кога природата мирува, животните се во шталите, а човекот се насочува кон духовност и заедништво.

Денес, декември е препознатлив по празничните светла, украсените улици и семејните собири. Наместо старите огништа, топлината ја носат модерните домови, но суштината останува иста – да се сподели радост, да се одбележи завршетокот на годината и да се пречека новата со надеж и светлина.