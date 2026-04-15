Делегација од Истра во посета на Општина Охрид

Градоначалникот Кирил Пецаков денеска прими делегација од Истарската жупанија предводена од високи претставници од туристичко – угостителската дејност, Станислав Бришкоски и Езио Пинзан и парохискиот свештеник на МПЦ со служба во Риека, Дејан Белчовски.

Врските меѓу Охрид и Истра имаат цврсти темели преку воспоставеното пријателство со збратимениот град Пула и активна соработка со тамошното здужение на македонци „Св. Кирил и Методиј“ од Пула.

На средбата, двете страни заклучија дека само со конкретни проекти и идеи може да се подигне соработката на повисоко ниво. Фокусот ќе се става на клучните области за развој на Охрид како што е туризмот преку размена на искуства и промоции. Ќе се зајакнува соработката и во делот на образованието со поврзување на младите и институциите како и градската инфраструктура со примена на успешни европски модели.

Градоначалникот Пецаков подвлече дека локалната власт продолжува да работи на меѓународно етаблирање на Охрид како град кој ги негува старите и создава нови пријателства за подобра иднина на сите граѓани.