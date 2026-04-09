Делегација од словачкиот град Нитра во посета на Општина Охрид

Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, денеска оствари средба со делегација на словачкиот град Нитра, предводена од градоначалникот Марек Хатас и амбасадорката на Словачка во Република Македонија, Ивета Хрицова.

Средбата беше посветена на воспоставување и продлабочување на соработката меѓу двата града. Во фокусот на разговорите беа теми за потенцијални проекти и активности од заеднички интерес, како што се културна размена, развој на туризмот, образованието и локалниот економски развој.

На средбата беше констатирано дека постојат бројни заеднички точки за соработка меѓу Охрид и Нитра во повеќе области, со посебен акцент на културата и заедничкото чествување на делото на Светите браќа Кирил и Методиј.

Градоначалникот на Нитра, одржа презентација за потенцијалите на градот, при што детално го запозна градоначалникот Пецаков со тековните проекти, капацитети и можности за соработка.

Во текот на разговорите беа отворени повеќе значајни теми, меѓу кои начинот на функционирање и менаџирање на локалната самоуправа, комуналните услуги, уредувањето и одржувањето на јавните површини, развојот на спортот, како и унапредувањето на туристичкиот сектор. Посебен интерес беше изразен за воспоставување на соработка со Касана Хаб во Охрид.

Градот Нитра е еден од најстарите градови во Словачка, сместен во југозападниот дел на земјата, во долината на реката Нитра. Тој е административен центар на Нитранскиот регион и е препознатлив по својата богата историска и културна традиција. Во Нитра има два универзитети и значајни историски споменици, што ја прави важен образовен и културен центар во Словачка.