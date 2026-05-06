Денес е Руса Среда

Руса Среда е стар народен празник што секогаш паѓа во среда, 25 дена по Велигден. Кај народот е познат токму под ова име, а не како официјален црковен празник. Името најверојатно потекнува од русалките – митолошки водни суштества од словенската традиција, слични на самовили или нимфи. Со христијанизацијата, обичајот се споил со празникот Преполовение, но кај луѓето останал со силен фолклорен карактер.

За разлика од црковното Преполовение, Руса Среда е пред сè женски празник, поврзан со водата, дождот, плодноста и здравјето. Се верувало дека токму на овој ден водата има посебна лековита и магична моќ. Жените оделе на извори и реки да земат „руса вода“ за лек и заштита. Се изведувал обичајот Додоле – девојки облечени во зеленило и цвеќиња пееле и играле за да повикаат дожд. Строго се почитувала забраната да се јаде зелено (спанаќ, коприва, киселица и сл.) за да не се добие устоболие. Не се работеле тешки домаќински или полски работи. Се собирала „руса трева“ или глина за лекување на кожни проблеми.

Во Велешко и Прилепско жените се собирале кај извори и се молеле за здравје и плодност; ако врнело дожд, годината се сметала за родна. Во Дебрца и Охридско строго се почитувала забраната за јадење зелено; се верувало дека русалките се будат токму на овој ден. Во Скопско поле (Драчево) постои манастир посветен на Преполовение, но народот го нарекува „Руса Среда“ и таму се собираат луѓе на собор. Во други краишта празникот се мешал со обичаи за починатите, чистење гробови или ритуали против змии и болести.

Руса Среда е убав пример за синкретизам во македонската традиција – спој на стари словенски верувања во природата и христијанскиот календар. И денес, иако помалку застапена, таа живее преку сеќавањата на постарите генерации и народните обичаи поврзани со водата и пролетта.