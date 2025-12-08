Доделени наградите од литературниот конкурс посветен на Свети Климент Охридски
Градоначалникот Кирил Пецаков на пригодна свеченост која се одржа денеска пред споменикот на Свети Климент Охридски на градскиот плоштад ги врачи наградите на учениците кои се автори на најдобрите литературни творби на литературниот конкурс посветен на патронот.
Награди им беа доделени на :
- - Софија Стојаноска, ученик во четврто одделение во ООУ „Христо Узунов“, добитник на првата награда во прва категорија (за ученици од одделенска настава од прво до петто одделение)
- - Ана Спасеска, ученичка во седмо одделение во ООУ „Климент Охридски “-добитник на првата награда во втора категорија (за ученици од предметна настава од шестто до деветто одделение)
- - Иво Георгиески, ученик во трета година во ОСУ „Свети Климент Охридски“ – добитник на првата награда во трета категорија, за ученици од прва до четврта година)