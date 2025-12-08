08/12/2025
Охрид

Доделени наградите од литературниот конкурс посветен на Свети Климент Охридски

Градоначалникот Кирил Пецаков на пригодна свеченост која се одржа денеска пред споменикот на Свети Климент Охридски на градскиот плоштад ги врачи наградите на учениците кои се автори на најдобрите литературни творби на литературниот конкурс  посветен на патронот.

‎Награди им беа доделени на :

  • ‎- Софија Стојаноска, ученик во четврто одделение  во ООУ „Христо Узунов“, добитник на првата награда во прва категорија (за ученици од одделенска настава од прво до петто одделение)
  • ‎- Ана Спасеска, ученичка во седмо одделение во ООУ „Климент Охридски “-добитник на првата награда во втора категорија (за ученици од предметна настава од  шестто до деветто одделение)
  • ‎- Иво Георгиески, ученик во трета година во ОСУ „Свети Климент Охридски“ – добитник на првата награда во трета категорија, за ученици од прва до четврта година)

