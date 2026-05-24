Доделени признанијата на најуспешните основци и средношколци во Охрид

Како дел од свечената програма за чествување на 24-ти мај, Денот на сесловенските просветители, претпладнево пред споменикот на Кирил и Методиј на Охридскиот кеј се одржа пригоден настан на кој беа доделени признанија на охридските ученици, кои оствариле високи резултати на државни и регионални натпревари.

Пред бројните ученици, родители, наставници и делегации, свое обраќање имаше градоначалникот Кирил Пецаков.

– На ова уникатно место, покрај нашето прекрасно езеро, каде што историјата, верата и просветителството со векови оставаат неизбришлива трага, имаме привилегија да одбележуваме еден од најсветлите датуми во македонската и словенската историја, празникот посветен на Светите браќа Кирил и Методиј.

‎Со својата просветителска и духовна мисија, овие наши апостоли не оставија зад себе само букви, тие ни оставија непроценливо цивилизациско наследство. Му дадоа глас на словенскиот народ и можност да учи, да создава и да се препознава себеси преку својот јазик и својата култура. Нивното дело е темел на Македонскиот идентитет, но и наша трајна обврска, да го чуваме знаењето, да вложуваме во образованието и да ги поддржуваме младите генерации. А токму денес, овде, пред споменикот на светите браќа, најголемата чест им ја оддаваме на охридските ученици, кои со својот труд и успех покажуваат дека Охрид и понатаму живее како центар на писменоста и знаењето.

‎Драги деца,

‎Вашите награди не се само лични успеси. Тие се гордост за нашиот град, за вашите семејства и за сите нас. Зад секој ваш успех стојат посветеност, труд и верба во сопствените можности. Денес, гледајќи ве тука, во толку голем број, сигурен сум дека духот на просветителството продолжува да расте.

‎Вие сте една нова генерација, која треба да ја носи иднината на Охрид и Македонија. Генерација која треба да знае дека вистинските вредности не се минливи и дека знаењето е најсилната моќ што еден човек може да ја поседува.

‎Како градоначалник, чувствувам особена чест што денес имам можност лично да ви честитам и да ви посакам да продолжите да верувате во себе, во своите квалитети и таленти.

‎Почитувани, поради името кое го носам, за мене овој празник секогаш предизвикува силни емоции и искрено се радувам што и оваа година имам можност да ги поделам овие убави чувства заедно со Вас!

‎Ви посакувам да бидете здрави и среќни и да остварите уште многу значајни успеси во иднина! Нека продолжи да живее делото на Светите Кирил и Методиј! Нека ни е честит и вековит 24-ти Мај!, истакна Пецаков во своето обраќање.

‎На настанот, беа доделени околу 380 признанија на ученици од сите основни и средни училишта од Општина Охрид кои освоиле 1-во, 2-ро, 3-то место на официјални натпревари, по повеќе наставни предмети.

‎Во рамки на чествувањата по повод празникот во ЦК „Кирил и Методиј“ во населба Кошишта се одржа панихида и фолклорен концерт, а на плоштадот Свети Климент Охридски се одржа Фестивалот за поезија за деца „Стихувалки“.