Доделени современи машини за одржување и чистење на канализационите системи во Дебрца и Вевчани

Во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на ЈКП Дебрца и ЈКП Еремја преку набавка на опрема“, на ЈКП Дебрца – Дебрца и ЈКП Еремја – Вевчани им беа доделени современи машини за одржување и чистење на канализационите системи, во вкупна вредност од 2.400.000 денари.

Со набавката на оваа опрема значително се унапредуваат условите за работа на јавните комунални претпријатија, се овозможува поефикасно одржување на канализационата инфраструктура, како и подобри, побрзи и поквалитетни услуги за граѓаните, со директно позитивно влијание врз заштитата на животната средина.

Проектот е финансиран од Министерството за локална самоуправа, во рамки на Програмата за намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2025 година, а неговата имплементација ја спроведе Центарот за развој на Југозападен плански регион.

„Со вакви проекти продолжуваме посветено да работиме на унапредување на одржливиот развој и обезбедување поквалитетни комунални услуги за граѓаните.“ – информираат од Центарот за развој на Југозападен плански регион.