28/08/2025
Охрид

Документарен филм „Време, вода, наследство: Охрид“ од Илија Пиперкоски

Време, вода, наследство: Охрид е динамичен документарец за 70 години Охридски пливачки маратонспорт што ја мери човечката издржливост, волја и амбиција. По сценарио и режија на Илија Пиперкоски, филмот преку ретки архивски материјали и нови интервјуа со легендите Дики Бојаџи, Теодора Раптис, Томи Стефановски, Евгениј Поп Ацев, и 11-кратниот победник Петар Стојчев, ја реконструира еволуцијата на маратонот: од пионерските години и подвигот на Атина Бојаџи на Ла Манш, до славните деведесетти и денешните предизвици.

Патуваме преку маратоните од Охрид до Бејрут, Александрија, КаприНеапол, Санта Фе и Парана во Аргентина, за да разбереме зошто секој маратонец сака да победи токму тукана Охридскиот пливачки маратон и што е потребно за да се роди следната генерација на маратонци.

Сценариото и режијата се на Илија Пиперкоски, монтажата на Никола Ристов, а сниматели се: Данчо Стефков, Фејми Даут, Зоран Ставрев, Димко Саздов и Виктор Крстаноски.

Продуцент е Данчо Стефков, а за дизајнот на звук се погрижи Дарко Спасовски.

Учесници во филмот: Кочо Паскали, Ристе Савин, Зорица Нестор, Горан Стојановски, Дики Бојаџи, Томи Стефановски, Теодора Раптис, Евгениј Поп Ацев и Петар Стојчев.

Премиерата е закажана за четврток, 28.08.2025 година, со почеток во 21:15 часот во предворјето на црквата „Св. Софија“ во Охрид.

Поврзани записи (архива)

Физибилити анализа за оценка на оправданоста за долгорочно задолжување на Општина Охрид

Гори кај Расино

Започна 35. издание на манифестацијата „Поетска ноќ во Велестово“