Доминација на браќата Божидар и Владимир Димитриевиќ во четири тежински категории на „Србија Опен 2025“

Минатиов викенд, клубовите од Македонската Традиционална Теквондо Федерација – „Хва-Ранг ИТФ“ (Лескоец – Охрид), „Мастер“ (Охрид), „Сонкал“ (Мислешево – Струга) и „Ге-Бек“ (Ресен) – учествуваа на Меѓународниот Таеквон-до ИТФ „А“ класа натпревар „Србија Опен 2025“, што се одржа во Нови Сад, во кокуренција од над 400 натпреварувачи од 8 земји.

Под водство на националните тренери Марјанчо Лазаревски и Саша Поповски, настапија 25 натпреварувачи и 4 судии од клубовите членки на М.Т.Т.Ф.

„Очекувавме добри резултати од овај натпревар, но браќата Димитриевиќ направија несекојдневен подвиг, доминирајќи во четири тежински категории во сениорска конкуренција, што ретко кој може да го направи. Успехот на овие двајца спортисти ќе има големо влијание на помладите натпреварувачи, бидејќи им покажуваат што значи упорност, дисциплина и посветеност на тренингот. Одлично е што дури и во тешките категории како -92 кг и +92 кг, Божидар успеа да го развиори Македонското, додека Владимир со силни настапи против светски и европски шампиони покажал дека е подготвен да атакува на врвот.

Тројца наши натпреварувачи си ја пробуваа среќата и во потешка категорија. Божидар Димитриевиќ натпреваруваше во сениорска категорија – 92 кг.и +92 кг, со што во двете категории успеа да ги совлада сите противници, и успеа двапати да го развиори Македонското знаме највисоко на пиедесталот.

Владимир Димитриевиќ натпреваруваше во сениорска категорија – 78кг.и -85 кг, кој во финале во неговата категорија -78 кг, се сретна со актуелниот светски вицешампион од Бугарија, Димитар Величков, покажувајќи извонредна борба победувајќи го убедливо, додека во категоријата -85 кг, истотака во финалето се најде со Европски шампион, во последните 20 секунди изгуби тесно, со што покажа дека е рамо до рамо со шампионите и е спремен да атакува на титула наредните Европски или Светски првенства.

Климент Богоески натпреваруваше и тој во две тежински категории вомладинска конкуренција -63, и -69 кг, но во двете категории беше зашрен од Актуелниот Евоспки шампион Спесивтсев Егор од Бугарија, кој во првата категорија изгуби заслужено, но во втората изгуби за ден поен, што покажува дека учи брзо, и спремен да ја претставува нашата решрезентација на Европско првенство.

Наградите што ги освоија клубовите од Македонската Традиционална Теквондо Федерација се исто така импресивни. Освоени се вкупно 22 медали (7 златни, 4 сребрени и11 бронзени), што го потврдува квалитетот на подготовките и стручниот тим.“ – изјави претседателот на М.Т.Т.Ф Марјанчо Лазаревски кој изразува најголема благодарност до Генералниот спонзор “ПН Метал” за нивната долгогодишна подршка во развојот на Таеквон-до ИТФ спортот во Македонија.

Освоени медали по клубови:

„Хва-Ранг ИТФ“ (Лескоец – Охрид),

Теодора Митреска

• 1 место – форми, Сениори (борба со замислен противник, црвен појас (18–34 години)

• 2 место – борби, Сениори -67кг (18–34 години)

Теодора Тодороска

• 1 место – форми, младинки (борба со замислен противник, Плав појас (16– 17 години)

• 3 место – борби, Ј младинки -64 кг (16–17 години)

Анастасија Чулческа

• 1 место – форми, младинки (борба со замислен противник), Зелен појас (16– 17 години)

• 3 место – борби, младинки -58кг (16–17 години)

Миа Танеска

• 1 место – борби, Кадетки +55кг (12– 13 години)

• 2 место – форми, Кадетки (борба со замислен противник), Црвен појас (12–13 години)