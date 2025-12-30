30/12/2025
Дебрца

Две лица од Делогожда лишени од слобода поради бесправна сеча на дрва во атарот на Ботун

На 29.12.2025 во 10:20 часот во атар на селото Ботун, општина Дебрца, полициски службеници од СВР Охрид ги лишија од слобода А.И.(36) и А.И.(30), двајцата од струшкото село Делогожда.

Тие се затекнати како со моторна пила вршат бесправна сеча на буково дрво и кое го товарале во патничко возило „нисан“ без регистарски ознаки.

Возилото и дрвната маса се одземени и предадени на ЈП „Национални шуми“, а по целосно документирање на настанот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава.

