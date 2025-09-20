Дводневен симпозиум за медитеранска и теоретска археологија

Синоќа во куќата на Робевци, беше отворен првиот „Меѓународен симпозиум за Медитеранска и теоретска аррхеологија – ЛИХНИДА“. Дводневниот научен собир е во организација на повеќе институции од Македонија и универзитетот Хамболд од Соединетите Американски Држави. На свеченото отворање се обрати градоначалникот Кирил Пецаков.

– Исклучителна е честа денес да се биде во ваква академска средина, во градот кој е вечна инспирација, посебно за археологијата. Искрени честитки за организаторите, кои по повод Европските деноови на наследство 2025, упеаја да го организираат првиот „Меѓународен симпозиум за Медитеранска и теоретска археолигија –Лихнида“.

Годинава се навршуваат 45 години кога меѓународната стручна јавност ги препознала уникатните вредности на Охрид и го ставила на листата на УНЕСКО како светско природно и културно наследство. Тоа е голема чест, но и голема одговорност во пристапот и заштитата на вековното природно и културно богатство.

Почитувани, верувам дека во наредните два дена со вашите презентации, научни согледувања и идеи, ќе ни помогнете да изградиме уште посилен институционален механизам и пристап во археолошката наука, а со тоа и во значителна мера во заштитата на богатото културно наследство со кое изобилува Охрид и Македонија – истакна Пецаков.

Директорот на симпозиумот проф. д-р Љубен Тевдовски потсетувајќи дека Охрид е симбол за материјалното и духовното наследство на македонскиот народ, но и значајна точка, вруток на европската, медитеранската и светска цивилизација, истакна:

– Денес се инспирираме и ја пресоздаваме нашата милениумска Охридска и македонска традиција. Нашиот македонски, европски, медитерански и светски бисер на археолошко и културно наследство Охрид, денес се трансформира пред нашите очи во модерен центар за фундаметални анализи и методолошка строгост. Нова значајна точка на постојани средби на медитеранските археолози посветени на обновувањето и постојано преосмислување на археологијата како научна дисциплина, развојот на нова свест за недореченостите и заблудите во науката и општеството, обезбедувањето нови пристапи во проучувањето и разбирањето на нашето заедничко минато и соочувањето со медитеранските и глобалните предизвици до денешноста и иднината.

Дозволете ми да ви честитам за основањето на новата меѓународна институција која го продолжува милениумскиот дух на Градот на светлината и повеќедецениската благородна мисија на УНЕСКО. Во таа смисла, „Меѓународниот симпозиум за теретска и медитеранска архологија Лихнида“, е израз нашата заедничка посветеност на долгорочна промоција на мирот, културното разбирање и заштитата на заедничкото наследство на човештвото.

Во продолжение на вечерта, се одржа пред промоција на книгата “Етиката во археолошката практика“ од проф. д-р Пол Белфорд и проф. д-р Гери Вејт, која својата светска промоција ќе ја има на Келог колеџот на универзитетот во Оксфорд.

На дводневниот симпозиум учествуваат повеќе од 40 еминенти научници и археолози и од земјава и странство.