Еден од највпечатливите пајаци во Европа живее и на охридските диви плажи

Седејќи на една дива охридска плажа, меѓу камчињата, забележавме мал пајак со необичен изглед – кој на прв поглед наликуваше на бубамара, со својата црвена боја и црни точки. Но, кога подобро го погледнавме, сфативме дека станува збор за еден редок и фасцинантен пајак: ladybird spider, или научно Eresus sandaliatus.

Овој пајак припаѓа на семејството Eresidae, познати како „Velvet Spiders“. Мажјаците се препознатливи по нивниот живописен изглед – светлоцрвено тело со црни точки, што потсетува на бубамара, додека женките се поголеми и целосно црни. Големината варира: мажјаците достигнуваат до 9 мм, а женките до 16 мм.

Ladybird spider гравитира низ северна и централна Европа, но може да се сретне и во делови од Азија, особено на суви, песочни терени – како што се крајбрежни области, тревни предели и ниска вегетација. Се смета за загрозен вид, особено во земји како Британија, Германија и Шведска, каде што е под заштита поради губење на природното живеалиште.

Иако е отровен, неговиот отров е наменет за мали инсекти – жртви на неговиот ловечки инстинкт. За луѓето, не претставува сериозна опасност. Ladybird spider е мирен и повлечен, и ретко би нападнал, освен ако не е директно загрозен.