Еден златен и два сребрени медали за учениците од РЦСОО „Ванчо Питошески“ Охрид на 13-тиот меѓународен натпревар GАTUS 2025

Во период од 5ти октомври до 8ми октомври се одржа 13-тиот меѓународен натпревар на ученици од угостителско-туристички училишта (GАTUS 2025).

На натпреварот учествуваа 10 училишта од поранешните југословенски републики:

– Охрид (Македонија)

– Марибор, Ново Место и Радовљица (Словенија)

– Бања Лука и Приједор (Босна и Херцеговина)

– Белград и Смедерево (Србија)

– Опатија, Осијек и Сплит (Хрватска)

– Бар (Црна Гора)

Домаќин на натпреварот беше угостителско-туристичката школа Бар, Црна Гора.

Учениците се натпреваруваа во следните дисциплини:

︎ готварство,

︎ угостителско послужување и

︎ подготовка на тридневен туристички аранжман.

Учениците од РЦСОО ,,Ванчо Питошески” – Охрид освоија еден златен и два сребрени медали во следните дисциплини:

ГОТВАРСТВО

– Давид Димоски

– Никола Краљевски

– Јован Андов

ментор: Васил Талевски

УГОСТИТЕЛСКО ПОСЛУЖУВАЊЕ

– Славе Софкоски

– Кристијан Нестороски

БАРМЕН

– Виктор Стојчески

ментор: Елена Спироска

ТУРИСТИЧКИ АРАНЖМАН

– Андреа Билбилоска

– Вероника Ѓуракова

– Ивона Апостолова

ментор: Милена Илијевска

На учениците и менторите им беа доделени златни и сребрени дипломи.

За сите учесници беше организиранo едукативно крстарење по Скадарското Езеро .

Домаќин на следниот натпревар ГАТУС 2026, ќе биде градот Приједор, Босна и Херцеговина.

РЦСОО „Ванчо Питошески“ Охрид / 10.10.2025