ErasmusDays 2025 ја слави улогата на Еразмус+ со илјадници настани низ Европа

Од 13 до 18 октомври 2025 година ширум светот ќе се одржат Деновите на Еразмус, меѓународна манифестација која ги слави успесите и достигнувањата на програмата Еразмус+. Тема на годинашното издание е посветена на европските вредности – со слоганот „Живееме според нашите вредности, создавајќи подобра иднина.“

Еразмус+ поттикнува личен и професионален раст преку олеснување на размената на мобилност и кооперативни проекти. Овие иницијативи им нудат на милиони студенти, наставници, волонтери и професионалци шанса да стекнат меѓународно искуство, да развијат нови вештини и да ги прошират своите културни хоризонти. Надвор од индивидуалниот развој, Еразмус+ игра клучна улога во зајакнувањето на европскиот идентитет преку промовирање на единството преку различноста.

Денес и охридската гимназија започна со активностите на презентација на можностите и придобивките кои ги нуди Еразмус+ програмата, споделување на стекнатото искуство низ проектните активности на досегашните учесници со оние кои досега не биле дел од програмата, со цел да ги инспирира.

Со промоција на тековните Еразмус+ проекти „Europe: We are the colors of the rainbow“, „Мултидисциплинарен дизајн на обуки за родители и наставници за превенција на насилство меѓу врсници“ (MUDI), “IoT and IoRT in education”, на присутните им се доближи проектниот циклус.

Во наредните денови ќе има квиз, „Прашања за Европа“, работилници, проекции на снимениот материјал и др.

