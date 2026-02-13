Еразмус авантура низ Шпанија: Тапаси, фламенко и незаборавни моменти

Домаќин на последната мобилност на Еразмус+ проектот ,,Europe: We are the colors of the rainbow” 2024-ES-KA210-SCH-E684DA4A, беше Colegio San Juan y San Pablo од Иби, Аликанте, Шпанија.

Во овој проект за културното наследство и УНЕСКО вредностите, покрај Македонија, учествуваат Италија, Грција и Турција, а во богатата програма учество зедоа ученици од охридската гимназија: Андреа Влаќеска, Јована Крстаноска и Калин Христов, во придружба на психолог Алберта Гулицовска и проф. Михаил Патчев. Покрај активностите од ликовната уметност – создавање на уметничка инсталација, како дел од традиција на фестивал на огнот наречен Фаљас. Елс Енфаринатс е повеќевековна традиција која се практикува во Иби, Аликанте, Валенсија со векови. Оваа прослава ги спојува елементите на карневалите и сатирите за да создаде едно уникатно искуство. Оваа традиција на празникот на огнот, наречен Фаљас, се одржува во пиринеските планински села и потекнува од традицијата на заблагодарување на боговите за жетвата. Огнот го симболизирал сонцето, Огнот се носи со помош на пламени факли од планините за да би се запалила традиционално изградената клада и за да би започнале фестивалите и за да би се благословеле и исчистиле полињата и да би се заштитиле луѓето и за да би се избркале злите духови.

Музичка уметничка традиција – фолкорни танци, меѓусебно запознавање и зближување на тимовите се одвиваше во текот на посетите на најважните културно историски и туристички локалитети низ Валенсија, Елче и Аликанте.

Валенсија е третиот по големина град во Кралството Шпанија, а нејзиното име означува сила/вредност. Валенсија е еден од најубавите градови во Шпанија со медитеранска атмосфера, величествени ремек-дела на архитектот Сантјаго Калатрава и одлични музеи. Ги посетивме најубавите улици и булевари на градот, мостовите над исушеното корито на реката Туриа. Град на науките и уметности, архитектонски комплекс на познатиот архитект Сантијаго Калатрава како Океанариумот, Палау де ла Музика, Пуенте де лас Флорес, паркот Гуливер, порта-кула Торрес де Серано и Торрес де Кварт.

Шармантното гратче Елче во близина на Аликанте најпознато е по најголемиот дрворед на палми на светот, како и мистериозната Дама од Елче, статуетка од V век пред новата ера.

Патувањето низ Аликанте го започнавме долж морето и прошетка долж прочуената Еспланада поплочена со брановидни, шарени мозаици, потоа неговиот најстар дел – областа Санта Круз. Овој живописен лавиринт од тесни улички од калдрма, стрмни скали и шарени куќи украсени со цвеќиња се наоѓа на падините на планината Бенакантил, под импресивната тврдина Кастиљо де Санта Барбара. Излетот го заклучивме со посета на Музеј Фогерас.