Февруари – Сечко

Името „февруари“ потекнува од латинскиот „februarius“, поврзано со римскиот празник на прочистување „Februa“. Но кај нашиот народ, овој месец е познат како „Сечко“ – име што носи симболика на студ, мраз и сила.

„Сечко“ е месец кога зимата го покажува својот последен здив – кога студот „сече“ низ воздухот, а снегот уште ја покрива земјата. Се верувало дека ако Сечко е остар и ладен, пролетта ќе биде здрава и плодна.

Февруари е мост меѓу зимата и пролетта – краток месец, но полн со симболика. Народната мудрост гласи: „Сечко сече, ама животот веќе се буди под снегот.“

Во традицијата, февруари бил време на трпение и надеж – кога луѓето чекале да се стопи мразот и да се појават првите знаци на пролетта.