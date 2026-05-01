ФФМ го претстави новиот дрес на Македонија

Фудбалската федерација на Македонија со гордост го претставува новиот дрес на македонската репрезентација, изработен од ADIDAS во рамките на програмата UEFA Kit Assistance Scheme.

Новиот дизајн е специјално персонализиран за нашиот национален тим, во тесна соработка помеѓу ФФМ и ADIDAS. Дресовите на македонската репрезентација комбинираат современ изглед и врвни материјали, обезбедувајќи максимална удобност и функционалност на теренот. Со новиот изглед, нашите национални тимови ќе настапуваат на следните натпревари, носејќи симболика што ја претставува гордоста и единството на нашата земја.

Десет европски национални селекции ќе настапуваат во ново дизајнирани дресови креирани од ADIDAS, новиот снабдувач во рамките на програмата UEFA Kit Assistance Scheme. Основана во 2007 година, оваа програма обезбедува натпреварувачка и тренинг-опрема за националните асоцијации, овозможувајќи им на репрезентациите да настапуваат во висококвалитетни, уникатни дресови што ја одразуваат нивната фудбалска култура и историја.

Во следните две сезони, избрани национални селекции, вклучувајќи ја и Македонија, ќе носат уникатни дизајни на ADIDAS, развиени во тесна соработка со соодветните асоцијации. Програмата UEFA Kit Assistance Scheme игра клучна улога во поддршката на националните асоцијации, обезбедувајќи пристап до високоперформансна спортска опрема прилагодена на нивните потреби.

Националните асоцијации кои се дел од програмата ја користат ексклузивната услуга за дизајн „Locker Room“ на ADIDAS, која нуди широк спектар решенија за креирање и нарачка на прилагодена тимска опрема.