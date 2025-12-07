Фонд за итни случаи – идеја за пренасочување милиони денари од нескенирани фискални

Преку програмата „МојДДВ“ државата секој квартал враќа околу 800-900 милиони денари назад кај граѓаните (според просекот од претходните квартали). Но, не сите средства кои се предвидени за исплата навистина завршуваат кај граѓаните.

Не секој граѓанин скенира фискални сметки.

Дел од сметките имаат оштетени или неубаво испечатени QR-кодови кои не може да се скенираат.

Многумина сметките едноставно ги фрлаат.

Резултат: стотици милиони денари остануваат неискористени – секој квартал.

Граѓаните имаат впечаток дека овие средства пропаѓаат – остануваат во буџетот без јасна намена, додека пациенти и семејства чекаат помош.

Затоа се поставува прашањето: Дали е време да се создаде посебен фонд – „Фонд за итни случаи“?

Таков фонд би значел дека парите кои денес пропаѓаат, утре би можеле да спасат животи или да помогнат таму каде што е најпотребно.

Средствата би се насочувале кон:

Здравство – лекувања во странство, ретки болести, набавка на апарати.

Елементарни непогоди – помош за граѓани погодени од поплави, земјотреси, пожари.

Хуманитарна поддршка – донации за семејства во социјален ризик, лица со попреченост.

Образование – итни интервенции во оштетени училишта, дигитализација и лаборатории.

Со вакво решение, секоја нескенирана фискална сметка наместо да пропаѓа, би се претворила во помош за оние на кои им е најпотребна.

Сè зависи од расположението на државата – со само една законска измена може да се формира Фонд за итни случаи и во него да се пренасочуваат неискористените средства од МојДДВ.

В.Б. / 07.12.2025