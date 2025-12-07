Фонд за итни случаи – идеја за пренасочување милиони денари од нескенирани фискални
Преку програмата „МојДДВ“ државата секој квартал враќа околу 800-900 милиони денари назад кај граѓаните (според просекот од претходните квартали). Но, не сите средства кои се предвидени за исплата навистина завршуваат кај граѓаните.
- Не секој граѓанин скенира фискални сметки.
- Дел од сметките имаат оштетени или неубаво испечатени QR-кодови кои не може да се скенираат.
- Многумина сметките едноставно ги фрлаат.
Резултат: стотици милиони денари остануваат неискористени – секој квартал.
Граѓаните имаат впечаток дека овие средства пропаѓаат – остануваат во буџетот без јасна намена, додека пациенти и семејства чекаат помош.
Затоа се поставува прашањето: Дали е време да се создаде посебен фонд – „Фонд за итни случаи“?
Таков фонд би значел дека парите кои денес пропаѓаат, утре би можеле да спасат животи или да помогнат таму каде што е најпотребно.
Средствата би се насочувале кон:
- Здравство – лекувања во странство, ретки болести, набавка на апарати.
- Елементарни непогоди – помош за граѓани погодени од поплави, земјотреси, пожари.
- Хуманитарна поддршка – донации за семејства во социјален ризик, лица со попреченост.
- Образование – итни интервенции во оштетени училишта, дигитализација и лаборатории.
Со вакво решение, секоја нескенирана фискална сметка наместо да пропаѓа, би се претворила во помош за оние на кои им е најпотребна.
Сè зависи од расположението на државата – со само една законска измена може да се формира Фонд за итни случаи и во него да се пренасочуваат неискористените средства од МојДДВ.
В.Б. / 07.12.2025