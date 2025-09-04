Глобален прекин на Google: Корисниците за момент останаа без пристап до неколку клучни услуги
Денес, Google се соочи со голем глобален прекин кој ги погоди неговите најважни услуги, вклучувајќи ги: Gmail, YouTube, Google Search и Google Drive. Милиони корисници ширум светот пријавија проблеми со пристап и функционалност.
- Корисниците не можат да се најават на своите сметки
- Пребарувањето преку Google е ограничено или целосно недостапно
- Видео содржините на YouTube не се вчитуваат
- Бизниси кои зависат од Google Cloud имаат прекин во работењето
Според првичните информации, прекинот е предизвикан од технички проблем во управувањето со API во Google Cloud, што доведе до прекин на комуникацијата меѓу различните системи.
Најмногу погодени региони беа во Европа, САД и делови од Азија, со илјадници корисници кои пријавиле проблеми во реално време.