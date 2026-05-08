Градежен шут – отпад или нова суровина преку рециклирање?

Големиот дел од градежниот шут во Македонија завршува на депонии или, уште полошо, на диви ѓубришта. Наместо да се третира како материјал што може повторно да се искористи, тој се гледа како товар што треба само да се отстрани.

Добар показател за ова е случајот од Граѓанската иницијатива Охрид SOS – „Нестандардното ѓубриште Мауцкер кај Охрид постојано расте“. Таму, покрај друг отпад, се исфрла и градежен шут, што уште еднаш покажува дека кај нас недостига систем за селекција и рециклирање. Овој локален пример е огледало на поширокиот проблем – отпадот не се третира како ресурс, туку како закана што се таложи и расте.

Во Европа ситуацијата е сосема поинаква. Земји како Германија и Холандија рециклираат над 80% од градежниот отпад. Таму постојат специјализирани постројки кои го дробат и преработуваат материјалот, а потоа тој се користи повторно во бетон, асфалт или инфраструктурни проекти. Австрија и скандинавските земји имаат строги правила уште на самите градилишта – отпадот мора да се селектира и да се третира како ресурс. Франција и Италија развиле пазари за рециклирани материјали, а државата стимулира преку субвенции и јавни набавки.

Придобивките од ваквиот пристап се јасни: се намалува потребата за нови суровини, се штедат природни ресурси, се намалува јаглеродниот отпечаток и се избегнуваат дополнителни трошоци за депонии.

Македонија може, треба и мора да го следи овој пример. Со јасна законска рамка, инвестиции во постројки и јавна кампања за циркуларна економија, градежниот шут може да се претвори од проблем во решение. Наместо да создава еколошки и урбанистички притисок, тој може да стане ресурс што ќе придонесе за одржлив развој.

Време е да се постави прашањето: дали ќе продолжиме да го закопуваме отпадот или ќе го претвориме во материјал за иднината?