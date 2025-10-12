Градоначалник и советници ќе има – прашање е: дали ти ќе ги избереш?

Со тебе или без тебе – градоначалник ќе има, ќе бидат избрани и советници. Ќе се носат одлуки, ќе се трошат пари, ќе се гради, ќе има и пропусти.

Прашањето е: Дали ти ќе учествуваш во тој избор?

Ако си задоволен од досегашната локална власт – поддржи ја! Ако не си – избери друга! Но, не молчи, не се криј! Не дозволувај друг да одлучува наместо тебе!

Само активни граѓани можат да придонесат за успех во својата општина. Незаинтересираноста не е само неутралност – таа е дозвола некој друг да одлучува за тебе.

Дали „сите се исти“?

Без оглед дали е од позиција, опозиција или независен – важно е во кого веруваш! Можеби некој од нив е твој роднина, пријател, сосед, школски другар. Можеби е амбициозен човек кој сака да направи нешто добро.

✅ Поддржи го оној што мислиш дека е вистинскиот човек. Подобро е да гласаш за некого, отколку да се правиш незаинтересиран.

📣 Излези. Гласај. Одлучувај. Твојата општина те повикува – не ја игнорирај!

12.10.2025 / В.Б.